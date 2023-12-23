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В Госдуме оценили идею лишить Киркорова звания народного артиста

Депутат Шолохов заявил, что Киркоров не заслуживает звания народного артиста

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Шолохов в интервью Lenta.ru оценил идею лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой.

«Если бы Киркоров первый раз в жизни совершил что-то эпатажное, мягко говоря, то это бы подлежало какому-то обсуждению. А так он постоянно совершает что-нибудь: то по крестам лазит полуголый, то еще что-то. Откровенно говоря, человек получил это звание непонятно за что», — возмутился Шолохов.

При этом политик выразил мнение, что Киркоров и вовсе не заслуживает звания народного артиста. Шолохов также отнесся к проблеме с точки зрения представителя законодательной власти и уточнил, что забрать у певца его звание может только тот, кто это звание присудил. По данным СМИ, звание народного артиста России присуждается указом президента страны.

23 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что общественник Виталий Бородин предложил отобрать звание народного артиста России после вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе». Он написал такое обращение в Минкультуры. Отмечается, что Бородину не понравился полуобнаженный дресс-код мероприятия, в частности, одежда Киркорова.

Ранее Мария Кожевникова возмутилась из-за «голой» вечеринки Ивлеевой.

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