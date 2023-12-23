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«Пусть не спит»: Соседов ответил на слова Гузеевой о своем вокале

Критик Сергей Соседов пожаловался, что его песню урезали в эфире

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olga.zarubina/YouTube

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с PROZvezd ответил на слова Ларисы Гузеевой, которая пошутила, что лишилась сна после выступления артиста на «Суперстаре».

«Да пусть не спит! Ради бога. Лично я своим выступлением доволен! Эта песня написана на мои слова: она с серьезным смыслом. Единственное, на телевидении ее показали не всю: убрали второй куплет. Композиция длится почти 5 минут. Если бы я знал, что ее урежут, то не дал бы ее в эфир», — возмутился Соседов.

Он заверил, что его первый трек должен был прозвучать в полной версии, так как эта песня про него. Соседов заявил, что планирует и дальше выступать с собственными песнями на творческих вечерах. По словам критика, артистам в жанре поп в этом плане проще, потому что можно использовать фонограмму.

«А я держу зал рассказом, много сил уходит, чтобы людям было интересно. Я понимаю, что нужна в разговоре разрядка», — пояснил Соседов.

Соседов выступил на шоу с номером на композицию «Одиночество сердец». После этого телеведущая Лера Кудрявцева похвалила Соседова за сам номер, сравнив его с детской сказкой. При этом Кудрявцева посоветовала Соседову «больше никогда не петь», с ней согласилась и певица Наташа Королева.

Ранее Лолита объяснила, почему пока не планирует выпускать новые песни.

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