Режиссер рассказал, как Пугачева нашла себя на сцене после казуса с туфлей

Режиссер Игорь Афончиков в интервью sports.24 рассказал о казусе, после которого певица Алла Пугачева нашла свой сценический образ.

«Однажды она вышла на сцену петь «Арлекино» в новых туфлях на 12-сантиметровом каблуке, австрийская шпилька, которые стоили на те деньги 120 рублей. Это очень дорого, вся зарплата. Во время выступления ее каблук застрял в щели, и на протяжении всей песни она пыталась достать этот каблук», — вспомнил Афончиков.

Примадонна в итоге потеряла надежду вытащить туфлю и просто вырвала каблук руками. По словам режиссера, после такого публика аплодировала певице еще 20 минут и уговаривала выйти на бис. Афончиков считает, что такой эффект был вызван трагизмом ситуации Пугачевой, который совпал с настроением песни.

«После этого она поняла, чего хотят люди, когда она на сцене. Ей этот случай помог раскрыться и стать той артисткой, которой она сейчас является», — рассказал режиссер.

При этом Афончиков уточнил, что эту историю лично слышал от Пугачевой, которую, по словам режиссера, «сделал» ее бывший муж Александр Стефанович.

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