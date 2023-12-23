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Выпускник «Фабрики звезд» рассказал о трудностях жизни без спиртного: «Тяжело было первый год»

Певец Антон Зацепин поменял круг общения после отказа от спиртных напитков

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец и бывший участник «Фабрики звезд» Антон Зацепин в беседе с mk.ru признался, что не пьет спиртное уже пять лет.

«Я уже пять лет вообще ничего не пью. Тяжело было только первый год. Происходила чистая притирка к людям, которые становятся безумными через час-полтора после того, как начинают пить. Потом — раз и между вами большой каньон. И ты потихоньку потом начинаешь кукловодить эту историю. Это тоже очень интересно», — отметил Зацепин.

Музыкант заверил, что истинной ценностью для него являются семья и дети. Сейчас Зацепин живет с третьей супругой, астрологом и ведущей Еленой Вербицкой. По словам артиста, они с женой всерьез задумываются о ребенке. Зацепин подчеркнул, что не задумывается о переезде из России, хотя в детстве считал себя западно-ориентированным ребенком. Зацепин заявил, что совершенно не был шокирован эмиграцией многих своих коллег.

«Не было никакого шока — я вообще о них не думал. Мир шатает, такие события происходят каждый день… Неужели вы думаете, что я страдал из-за того, что Пугачева уехала?» — высказался певец.

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