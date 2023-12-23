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Хит Виктора Салтыкова «Белая ночь» перезаписала блогерша-миллионница

Блогерша Мария Чикова перезаписала хит Салтыкова «Белая ночь» с детским хором

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Maria.Chikova/YouTube

Новую версию хита Виктора Салтыкова «Белая ночь» записали финалисты международного детского музыкального конкурса «МиР» (Музыка и развитие), объединенные в коллектив «Grand Melody Orchestra JUNIOR», и блогерша-миллионница Мария Чикова. Видеоклип на песню опубликован на YouTube.

Первый съtмочный день провели участники детского коллектива в Москве под руководством художественного руководителя Александра Яковлева. В съемках также принял участие исполнитель оригинальной версии 1984 года Виктор Салтыков.

Спустя несколько недель Чикова приехала из Санкт-Петербурга, чтобы сделать сюжет об этом проекте для своего блога и сперва присоединилась к детям в качестве шутки, а после записала совместную коллаборацию.

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