Хит Виктора Салтыкова «Белая ночь» перезаписала блогерша-миллионница

Новую версию хита Виктора Салтыкова «Белая ночь» записали финалисты международного детского музыкального конкурса «МиР» (Музыка и развитие), объединенные в коллектив «Grand Melody Orchestra JUNIOR», и блогерша-миллионница Мария Чикова. Видеоклип на песню опубликован на YouTube.

Первый съtмочный день провели участники детского коллектива в Москве под руководством художественного руководителя Александра Яковлева. В съемках также принял участие исполнитель оригинальной версии 1984 года Виктор Салтыков.

Спустя несколько недель Чикова приехала из Санкт-Петербурга, чтобы сделать сюжет об этом проекте для своего блога и сперва присоединилась к детям в качестве шутки, а после записала совместную коллаборацию.

Райан Гослинг записал новогоднюю версию песни из «Барби».

Вместе с продюсером «Барби» Марком Ронсоном, автором песни, Гослинг исполнил песню в новой аранжировке и представил три ремикса, в том числе рождественский «Merry Kristmas Barbie».

Ранее Лолита рассказала, как выбирала наряд на вечеринку Ивлеевой.