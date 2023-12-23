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Автор книги «Слово пацана» назвал своих любимых персонажей в сериале

Писатель Гараев назвал любимыми персонажами «Слова пацана» комсомольца, Турбо и Зиму

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Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев назвал своих любимых персонажей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в основу сценария которого легло его произведение. Его цитирует 116.ru.

Прежде всего Гараев отметил персонажа комсомольца Дениса Коневича из ОКОД (оперативный комсомольский отряд дружинников). Его писатель назвал «электроником».

«Не из-за того что я какой-то фанат окодовцев, просто вот он какой-то наивный, немного из советского времени. Как он уговаривает Марата ласково, как актер подходит к роли, как он участвует в однокадровых», — сказал Гараев.

Кроме того, среди любимых персонажей Гараева оказались приятели героя Вовы Адидаса Турбо и Зима. Зиму писатель считает отличным парнем.

«Он герой, которому больше всего повезло в плане того, что он ничего такого не сделал, ровненько прошелся. Он такой молчун, у него хитринка-улыбочка, а на самом деле да, видимо, у него есть запас», — заключил Гараев.

Накануне актер Лев Зулькарнаев, который сыграл Зиму в сериале «Слово пацана», рассказал о своей любимой сцене.

«Я вообще за парадоксы в игре, за контрапункты, чтобы это не было сделано «в лоб». А любимая сцена — когда парни только открыли видеосалон и Зима показывает Марату, как завлекать публику. Этот момент в сценарии был написан очень круто и таким же получился в кадре», — сказал Зулькарнаев.

Ранее продюсер рассказал о выросших гонорарах звезд за корпоративы.

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