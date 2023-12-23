Адвокат Киркорова обвинил Бородина в попытке прославиться за счет артиста

Общественник Виталий Бородин, обратившийся в Минкульт с предложением лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста из-за внешнего вида на вечеринке в клубе «Мутабор», пытается «сделать себе имя» за счет певца. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил адвокат артиста Александр Добровинский. Юрист отметил, что только Киркоров привлек внимание Бородина, так как он «большой артист».

«Виталий Бородин не обратил свои взгляды ни на кого более, хотя там были очень известные люди, мои подруги Оля Орлова, Лолита и т.д. Нет, Киркоров стал интересен, потому что он яркая фигура, а почему-то на других — ноль внимания. Конечно (невозможно лишить звания народного артиста РФ – Газета.Ru), о чем вы говорите, смешно, невозможно юридически, никак невозможно вообще. Есть только одна возможность: если будет доказано, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довел его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что-то произойти», — сказал он.

Добровинский предложил Бородину совершить суицид, если ему не нравится чей-то внешний вид.

«Если внешний вид кому-то не нравится, надо пойти и [совершить самоубийство]. Это единственное, что я могу предложить господину Бородину, больше ничего. В таком случае можно дойти очень далеко: бухгалтера этого клуба надо публично повесить, директора посадить пожизненно в тюрьму, официантов расстрелять. Что еще надо сделать людям, которые собрались в клубе? Смешно, как он решил прославиться», — заключил он.

23 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что общественник Виталий Бородин предложил отобрать звание народного артиста России после вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе». Он написал обращение такое обращение в Министерство культуры. Отмечается, что Бородину не понравился полуобнаженный дресс-код мероприятия, в частности, одежда Киркорова.

Состоявшаяся в ночь на 21 декабря вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти «практически голыми», вызвала шквал критики. 22 декабря председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) нашла признаки пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) в материалах вечеринки Ивлеевой в ночном клубе «Мутабор».

Ранее Лолита рассказала, как выбирала наряд на вечеринку Ивлеевой.