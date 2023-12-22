Пришедший в одном носке рэпер извинился: «Осуждаю сторонников ЛГБТ»*

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) извинился за участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Видео с ним публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

«Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. В итоге был замечен на видео с участниками этой вечеринки, которых я не знаю. Хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) и не хотел сделать никакой пропаганды. В этом я осуждаю сторонников ЛГБТ», — заявил Васильев.

При этом еще 21 декабря Telegram-канал Mash со ссылкой на музыканта заявлял, что рэпер отказался извиняться за носок на половом органе. Васильев подчеркнул, что не видит ничего страшного в том, что показался перед публикой практически без одежды. Он признался, что не его проблемы в том, что «кого-то излишне возбудил» его образ. Рэпер добавил, что не будет извиняться за то, что был одет в соответствии с дресс-кодом.

Позднее стало известно, что Vacio оштрафовали и арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), за что дали 15 суток административного ареста. Васильева также оштрафовали на 200 тыс. рублей по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»).

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