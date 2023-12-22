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Кристина Орбакайте поделилась кулинарными советами от Аллы Пугачевой

Певица Орбакайте заявила, что Пугачева советовала ей отказаться от соленой еды

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте в интервью порталу PROZvezd рассказала, что ее мать Алла Пугачева советовала ей отказаться от соленой еды.

«Сладкое себе иногда позволить можно, а вот соленому нужно сказать четкое «нет». Это мне давным-давно подсказала моя дорогая матушка Алла Борисовна Пугачева. Я всегда следовала всем ее советам в карьере и в жизни, и никогда не жалела. Про питание мамочка наказывала следующее. Первое: стараться есть как можно больше зелени и овощей», — вспомнила Орбакайте.

Певица добавила, что второй совет Пугачевой касался чистой воды: Примадонна советует пить не меньше двух литров этой жидкости в сутки. Из напитков же звезда советует отдавать предпочтение зеленому или травяному чаю. Орбакайте старается следовать советам матери, поэтому позволяет себе не более трех чашек кофе в день, а также не пьет спиртное. Артистка пожелала россиянам в Новом году быть здоровыми и укреплять силу воли.

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