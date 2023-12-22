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Стало известно, сколько заработал Боярский на перевозках

Актер Михаил Боярский заработал почти 3 млн рублей на перевозках

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Актер Михаил Боярский заработал почти 3 млн рублей на ООО «Автотранс». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Издание подчеркивает, что в 2022 году выручка бизнеса Боярского составила 9,8 млн рублей, а прибыль — 2,9 млн рублей. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, а также услугами по перевозкам.

При этом в 2023 году Боярский вышел из состава учредителей «Автотранса». В начале ноября стало известно, что звезда фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» летом переписал свои 30% в организации «Лайт», занимающейся арендой и управлением имуществом, на своего родственника Николая Боярского. В октябре артист отдал долю бизнеса «Хаус-Маркет» (аренда и управление имуществом) некой Альфие Тенишевой, а в ноябре часть Боярского в компании «Автотранс» досталась Елене Косцовой.

Позднее артист признался, что передал долю в компании супруге своего брата Косцовой. Боярский пояснил, что вышел из бизнеса исключительно по этическим соображениям — «чтобы женщина, которая осталась без мужа, имела какие-то средства для существования».

Ранее сообщалось, что адвокат Лерчек Третьяков заявил, что у налоговой нет презентаций к блогерше.

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