Сериал «Букины» вышел в онлайне одновременно с премьерой на ТВ

Премьера первого сезона сериала «Букины» состоялась на онлайн-площадках одновременно с дебютным показом на телеканале ТНТ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Новые серии «Букиных» будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ, Premier, Кинопоиске и Иви. Как призналась директор по взаимодействию с индустрией в Яндексе Ксения Болецкая, синхронные премьеры нацелены на то, чтобы увеличить аудиторию сериалов.

Продолжение культового шоу «Счастливы вместе» рассказывает новую историю семьи Букиных: Гена и Даша встречают в своем доме повзрослевших Рому и Свету, которые вынуждены вернуться в родительское гнездо из-за неудач в карьере и личной жизни. В сериале Букиным приходится налаживать контакт с новыми соседями, искать деньги на оплату кредита и принять нового члена семьи — дочь Светы.

По словам исполнителя роли Гены Букина Виктора Логинова, он не верил, что у сериала выйдет продолжение.

«Но этот момент настал! И это дико волнительно, потому что мы очень старались сделать так, чтобы сериал понравился зрителям. Надеюсь, вы оцените ту историю, которую мы для вас приготовили. И бородатого Гену Букина, конечно», — говорил актер.

Сериал завершится до конца 2023 года, а в 2024 году зрителей ждут второй сезон и полнометражный фильм о Букиных.

Ранее сообщалось, что сборы «Тещи» перевалили за полмиллиарда рублей.