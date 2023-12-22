Спектакль по пьесе Вырыпаева сняли с показа в Брянске

В Братском драматическом театре отменили спектакль «Иллюзии» по пьесе драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева, заочно приговоренного к восьми годам в колонии за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает сайт «ИрСити» со ссылкой на руководителя литературно-драматургической части Елену Чайковскую.

«Иллюзии» режиссера Натальи Корляковой шли в Братске с февраля 2022 года в формате «читакля». Зрители принимали его тепло.

Объявление об отмене спектакля появилось на сайте театра 21 декабря.

«Законодательная база еще не проработана под такие варианты, поэтому мы приняли решение внутри театра снять этот спектакль и все. Дело в том, что человек находится в международном розыске, он осужден на серьезный срок по громкой статье», — напомнила Чайковская.

По словам завлита, оставлять его спектакль во время спецоперации России на Украине означало бы поддержку драматурга.

«Мы предполагаем, что братчане начали бы нам задавать вопросы, как так. Сейчас работают резоны здравого смысла, логики и наших убеждений, что ли, человеческих», — заключила она.

Басманный суд в Москве заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах РФ и о спецоперации на Украине 15 декабря.

Ранее сборы «Тещи» перевалили за полмиллиарда рублей.