Сборы «Тещи» перевалили за полмиллиарда рублей

Кассовые сборы фильма «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым перевалили за полмиллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Общие сборы фильма Аскара Узабаева, стартовавшего в прокате 30 ноября 2023 года, составили 521 миллион рублей.

В центре сюжета фильма — начальница ЖКХ Ольга Николаевна (Гузеева), которая держит в железных рукавицах семью и выдвигает претензии к зятю (Харламов). В картине также сыграли Александр Лыков, Настасья Самбурская, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие.

Накануне сразу три новогодние комедии возглавили российский прокат.

Все фильмы заработали за уикенд около 70 миллионов рублей. Лидером проката снова стала «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым, показавшая кассу в 74 миллиона рублей, на втором месте — «Елки 10» с 72 миллионами рублей, на третьем новинка — «Манюня: Новогодние приключения» с 70 миллионами рублей. «Манюня» стала лучшей премьерой недели и показала наилучшую среднюю заполняемость в 21 человек на сеанс.

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