ЮрКисс пропал после объявления о завершении карьеры

Руководитель музыкального лейбла Rocket Records Михаил Хавкин сообщил в беседе с изданием «СтарХит», что певец Юрий Киселев (ЮрКисс) уже три дня не выходит на связь.

По словам Хавкина, до Киселева не могут дозвониться ни лейбл, ни его друзья, хотя обычно его время ответа составляет пять-десять минут.

«Даже поздравление с днем рождения, который был 21 декабря, в мессенджерах доставлено не было. Сам альбом вообще пришлось выкладывать через менеджеров», — заявил Хавкин.

20 декабря ЮрКисс объявил в социальных сетях о завершении музыкальной карьеры. Он объяснил, что принял такое решение на фоне переосмыслений жизненных ценностей. Артист уточнил, что собирается выпустить первый и последний альбом перед своим окончательным уходом со сцены. Он поблагодарил поклонников, друзей и коллег за поддержку на протяжении всего творческого пути.

Юрий Киселев начал музыкальную карьеру в 2012 году в возрасте 15 лет. Он дебютировал с песней «Звон». Артист впервые выступил на московской сцене в 2014 году.

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