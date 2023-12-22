Певица Слава спровоцировала слухи об ухудшении здоровья Киркорова

Певица Слава спровоцировала слухи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у артиста Филиппа Киркорова возникли проблемы со здоровьем.

Слава заявила, что Киркоров пришел на голую вечеринку блогерши Насти Ивлеевой с катетером на руке.

«Мало ли на попу голую взглянет — нехорошо станет! Не дай бог, не дай бог. Артисты, наши любименькие, берегите себя. Что ж такое», — отметила исполнительница.

Слава предложила коллегам взять себе штаны с начесом, чтобы не заболеть. Она также посоветовала артистам надеть шерстяные носки, но на ноги, а не на половой орган. Таким образом она намекнула на появление рэпера Vacio, который так пришел на мероприятие Ивлеевой.

Слава раскритиковала голую вечеринку, назвав ее «срамотой».

«Как допустили-то? Гей-пропаганду нельзя, а Содом и Гоморру, получается, можно, так?» — заявила артистка.

По словам Славы, некоторые могут написать, что она завидует своим коллегам, так как ее не пригласили на мероприятие. Однако она это опровергла. Как отметила певица, ее звали на вечеринку, но та не пошла.

20 декабря прошла вечеринка Ивлеевой в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Ранее Айза-Лилуна Ай заявила, что хотела бы сходить на вечеринку Ивлеевой.