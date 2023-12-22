В США возобновили суд по делу обложки альбома группы Nirvana

Апелляционный суд США возобновил иск, обвиняющий рок-группу Nirvana в публикации изображений сексуального насилия над детьми, используя фотографию обнаженного четырехмесячного ребенка на обложке альбома Nevermind. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что девятый окружной апелляционный суд США отменил решение суда низшей инстанции о том, что Спенсер Элден, ребенок, изображенный на обложке, слишком долго ждал, чтобы подать иск против группы.

По словам адвоката Nirvana Берта Дейкслера, данная «процедурная неудача» не меняет точки зрения группы, ее продолжат защищать в суде, ведь дело является «беспочвенным».

До этого Элден, чье детское обнаженное фото разместили на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, обжаловал отказ суда назначить ему компенсацию.

Адвокаты Элдена теперь заявляют на «дыры» в законе, которые предусматривают такие обращения только от несовершеннолетних, и утверждают, что до своего совершеннолетия их подзащитный переживал травму и продолжает страдать, пока спорная обложка с его фото распространяется.

Ранее нейросеть обработала песню Егора Летова и сделала на нее клип.