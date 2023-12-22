Cериал «Позолоченный век» продлен на следующий сезон

HBO продлил сериал «Позолоченный век». Об этом пишет The Hollywood reporter.

Историческая драма от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза продлена на третий сезон. Пикап состоится всего через четыре дня после финала второго сезона «Позолоченного века» 17 декабря.

В сериале рассказывается о столкновении старого и нового образа жизни в Нью-Йорке в конце 1800-х годов. В обширный актерский состав входят Кэрри Кун, Кристин Барански, Синтия Никсон, Морган Спектор, Луиза Джейкобсон, Дени Бентон, Бен Алерс, Майкл Серверис, Келли Каррен, Таисса Фармига, Джек Гилпин, Саймон Джонс, Салливан Джонс, Селия Кинан-Болджер, Дебра Монк, Донна Мерфи, Кристин Нильсен, Келли О'Хара, Патрик Пейдж, Гарри Ричардсон, Тейлор Ричардсон, Блейк Ритсон, Дуглас Силлс, Эрин Вильхельми, Нэйтан Лейн, Одра МакДональд, Джон Дуглас Томпсон, Эшли Аткинсон, Лаура Бенанти, Николь Брайдон Блум, Кристофер Денэм, Дэвид Ферр, Уорд Хортон, Матильда Лоулер и Роберт Шон Леонард.

«Позолоченный век» — совместный проект телеканалов HBO и Universal TV. Феллоуз также и стал исполнительным продюсером проекта вместе с Гаретом Нимом, Дэвидом Крокеттом.

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