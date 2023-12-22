В Русском музее началась открытая реставрация «Последнего дня Помпеи»

Сотрудники Государственного Русского музея, расположенного в Санкт-Петербурге, приступили к реставрации картины «Последний день Помпеи». Работы будут производиться прямо в экспозиционном зале, передает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора учреждения Аллы Маниловой.

Как сказала специалист, за восстановлением картина Карла Брюллова смогут понаблюдать все желающие. При этом решение о реставрации полотна было принято в рамках подготовки к грандиозной выставке в честь юбилея живописца, открытие которой запланировано на конец 2024 года.

«Мы не могли не подумать о том, что его главный шедевр — картина «Последний день Помпеи» нуждается впервые за свою почти 200-летнюю историю в настоящей комплексной научной реставрации. Мы решили, что люди, которые приходят в Русский музей, не должны быль лишены свидания с главным шедевром и вершиной творчества великого Карла», — пояснила Манилова.

Она добавила, что в связи с этим руководство музея решило не переносить картину и провести реставрацию на глазах у публики. По словам директора учреждения, весь процесс будет происходить за стеклом.

В свою очередь, главный хранитель музея Ольга Бабина обратила внимание на наличие у местных специалистов похожего опыта работы. В прошлом в экспозиционном зале уже реставрировали одну из картин Михаила Нестерова, но тогда перед ней установили глухую стену.

«Теперь здесь будет стекло, и любой зритель может заглянуть и увидеть, как проходит реставрация», — подчеркнула она.

Ожидается, что в ходе восстановления «Последнего дня Помпеи» картину очистят от поздних наслоений и укрепят ее основу. Кроме того, специалистам предстоит привести раму в надлежащий вид.

Ранее в Санкт-Петербурге завершили реставрацию «Поезда Победы».