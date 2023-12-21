Участница «Фабрики звезд» вспомнила о безответной любви к Козловскому

Певица Надежда Игошина, известная под псевдонимом Ангина, призналась в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой», что была безответно влюблена в актера Данилу Козловского.

Игошина рассказала, что у нее появились чувства к Козловскому во время просмотров одного из фильмов. Она отметила, что ее прототипом идеального мужчины был американский актер Джош Хартнетт. По мнению певицы, Козловский очень похож на него. Ангина призналась, что тут же начала тайно следить за артистом. Более того, она вычислила, где на тот момент снимался Козловский.

«Это был Питер. Я поехала в Питер. Не буду всю нитку событий (разворачивать). В общем, да (сталкерила — «Газета.Ru»). Я его нашла. Я тогда была супер-Ангиной. Еще мой шлейф еще тянулся. Я поняла, кто у меня киношник. Ага. Муж Настьки Кочетковой — Резо (Гигинеишвили). Я позвонила ему», — вспомнила артистка.

По словам Игошиной, Гигинеишвили дал номер Козловского и его директора, при этом попросил не рассказывать, откуда у нее взялись контакты. Однако исполнительница тогда не смогла организовать встречу с любимым актером. Певица извинилась перед режиссером за то, что раскрыла тайну.

Игошина отметила, что ее влюбленность в Козловского подтолкнула ее поучаствовать в фильме. Артистка вспомнила, как обсуждала с режиссером Алексеем Голубевым участием в одном проекте. Речь идет об одной из новелл в ленте «Москва, я люблю тебя!».

По словам Ангины, именно она предложила Козловского на главную роль в картине. Она уточнила, что на тот момент актер еще не являлся большой звездой.

«И он взял его в этот фильм. (Голубев) говорит: «Блин, надо его встретить». И я такая: «Я встречу». И встречаю Даню в машине, в очках. <…> Мне было интересно с ним поболтать. Я на тот момент имела такую лидирующую позицию. Я должна была взять», — вспомнила исполнительница.

Как отметила Игошина, ей так и не удалось покорить сердце Козловского. Но, по словам певицы, артист замотивировал ее развиваться в актерской сфере.

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