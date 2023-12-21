«Реактивная глупость»: Рустам Солнцев озвучил причину ухода Бородиной из «Дома-2»

Шоумен и бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев в разговоре с The Voice заявил, что Ксения Бородина покинула пост ведущей телестройки из-за низкой зарплаты.

«Бородиной сократили зарплату. Она стала приезжать один раз в определенные дни. Я заставил себя посмотреть ее интервью Наде Стрелец. Через каждое предложение она говорила: «У меня теперь есть власть на проекте». Прямо так и говорила – власть. Я все не мог понять, какую власть она имеет в виду, над кем власть», — высказался Солнцев.

Шоумен считает, что телеведущая имела в виду появившуюся возможность подстраивать расписание под себя. Но, по словам Солнцева, никакой власти у Бородиной на телепроекте быть не могло, так как руководящую позицию на шоу занимает главный редактор, который и выстраивает распорядок работы «Дома-2». Шоумен признался, что после слов бывшей коллеги пришел к выводу, что Бородина «реактивно поглупела» из-за своих амбиций.

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