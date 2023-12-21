Певец Антон Лаврентьев вспомнил свой самый яркий Новый год

Певец и телеведущий Антон Лаврентьев признался в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!», что Новый год во время эпидемии коронавируса стал самым ярким в его жизни.

Лаврентьев отметил, что в тот период его жена Алина Астровская заболела воспалением легких. Из-за самоизоляции во времена коронавируса супруги остались одни дома. По словам артиста, в канун Нового года они накрыли огромный праздничный стол и провели время вдвоем.

«Это был самый крутой Новый год, потому что мы много ели, много смеялись, смотрели телевизор. Мне кажется, легли спать где-то в районе чуть ли не пяти часов утра. Было так все ярко, круто, здорово. Будто бы мы просто встречали в шумной компании и гудели до самого утра. Вот такой вот был Новый год», — поделился телеведущий.

Лаврентьев и Астровская сыграли свадьбу в 2021 году. В марте 2022 года у них родился сын Теодор. В декабре 2023 года Лаврентьев объявил о беременности супруги со сцены во время фестиваля «Новая Песня года». Пол будущего малыша неизвестен.

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