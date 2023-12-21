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Экс-возлюбленные Бикович и Тарасова вместе появились на светской премьере фильма

Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович позировали вместе на премьере «Холопа-2»

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РИА Новости

Бывшие возлюбленные Аглая Тарасова и Милош Бикович вместе позировали журналистам на светской премьере комедии Клима Шипенко «Холоп-2». Об этом пишет The Voice.

Премьера фильма состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». Аглая Тарасова пришла в бархатном мини-платье, черных колготках и ботильонах на каблуке. Милош выбрал более строгий классический образ и надел брючный костюм, серую рубашку и туфли. Актеры с теплотой приветствовали друг друга, а Бикович и вовсе приобнял Тарасову для совместного снимка. Оба артиста исполнили главные роли в продолжении комедии Клима Шипенко.

«Я давно хотела поработать с Климом. Он невероятно спокойный режиссер на площадке, неторопливый. Он помогает раскрыться артисткам, уважает каждого члена съемочной группы. Приезжать на площадку было большим удовольствием каждый день. У нас были очень сложные смены и физически, и эмоционально. Но я ради таких смен и пошла в профессию», — отметила Тарасова.

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