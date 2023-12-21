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ФНС выставила счет Ефремову за унаследованную квартиру

Shot: отбывающий наказание в колонии Ефремов должен ФНС почти 200 тыс. рублей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Актер Михаил Ефремов должен Федеральной налоговой службе 195 тыс. 546 рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Причина задолженности неизвестна, однако весной артист унаследовал пятикомнатную квартиру на Тверской улице площадью 123 кв.м. По данным Shot, новая недвижимость актера расположена всего в 2 км от Кремля. Она досталась Ефремову в наследство от родного брата его матери Александра Покровского.

В октябре сообщалось, что Ефремов также претендует на квартиру, которую его дядя завещал ухаживающей за ним на протяжении 19 лет семье Громовых. Им должна была достаться 3-комнатная квартира на Олимпийском проспекте. Супруга Покровского Нина переписала 1/2 часть своей квартиры на семью помощников, а Александр не стал этого делать. Shot отмечал, Покровский доверился Ефремову, который заявил, что не станет претендовать на недвижимость.

Однако когда Покровских не стало, Ефремов вступил в права наследования. Семья Громовых боится, что Ефремовы подселят к ним соседей, чтобы превратить «их жизнь в ад».

Михаил Ефремов был осужден на 7,5 года колонии за ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что блогерша Лерчек снова должна налоговой.

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