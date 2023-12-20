Стало известно о последних планах «Пухляша» из Little Big

Танцор Дмитрий «Пухляш» Красилов (1994-2023) незадолго до своего трагического финала планировал встречу Нового 2024 года. Об этом сообщает издание kp.ru.

На премьере комедии «Елки 10» танцор вспоминал свой лучший Новый год.

«Я очень хорошо помню тот Новый год. Это было с 2019 на 2020 год. Тогда я загадал желание, чтобы моя жизнь повернулась на 360 градусов, и так оно и случилось! Наступил 2020 год, и все поменялось кардинально, в лучшую сторону», — поделился Красилов.

Весной 2020 года Красилов снялся в клипе группы Little Big «Uno», который набрал 72 миллиона просмотров на YouTube, и стал звездой.

Красилов планировал, что в новогодние праздники уделит время маме, и не знал, с кем будет встречать Новый год.

«Как обычно, решу в последнюю неделю. Но 28 декабря ко мне должна приехать мама, и я обещал провести с ней время», — уточнял танцор в беседе с журналистами 7 декабря 2023 года.

Шоумена Дмитрия «Пухляша» Красилова не стало в возрасте 29 лет. Его нашли 18 декабря в собственной квартире в Москве.

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