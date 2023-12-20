Дженнифер Лав Хьюитт пожаловалась на объективацию в юности

Актриса Дженнифер Лав Хьюитт рассказала об объективации, которой подверглась в юности. На это она пожаловалась в подкасте «Inside of You».

По словам Лав Хьюитт в возрасте около 20 лет она чувствовала, что ее постоянно разглядывали.

«Я чувствовала, что мне постоянно нужно всем нравиться. Для обложки журнала Maxim я сфотографировалась в 17 лет, и я не понимала почему», — размышляет она.

Кроме того, отмечает 44-летняя звезда фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», некоторые укоряют ее, что она уже не выглядит на 20 лет.

«Та девочка была такой неуверенной и растерянной. А вот эта девчонка, которая уже не выглядит так, мне нравится. Я в порядке. Конечно, иногда я смотрю в зеркало и думаю: о боже, что произошло? Но мне 44, так я выгляжу», — поделилась актриса.

Накануне певица Билли Айлиш призналась, что никогда не чувствовала себя желанной.

«Никогда не чувствовала себя женственной. Мне нужно убеждать себя, что я красивая девушка», — размышляет Айлиш.

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