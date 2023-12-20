Программу «Большие гастроли» в 2023 году завершит зарубежное направление

Программа «Большие гастроли» Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России завершит 2023 год спектаклями в Новосибирске, сообщает пресс-служба РОСКОНЦЕРТа.

Государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. В.В. Маяковского (г. Душанбе, Республика Таджикистан) покажет 2 спектакля на сцене Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» с 20 по 21 декабря.

Всего в 2023 году в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли» прошло 19 гастрольных проектов с показом 61 спектакля, которые посмотрели 26 тыс. зрителей.

В программе приняли участие 8 театров из Беларуси, Абхазии, Армении, Казахстана, Южной Осетии, Узбекистана и Таджикистана.

Зарубежные театры провели свои гастроли в Йошкар-Оле, Новокузнецке, Саратове, Казани и других российских городах. Зарубежные коллективы представили спектакли по произведениям мировой и русской классики. В частности, пять коллективов из восьми привезли постановки по пьесам А.Н. Островского, 200-летие которого отмечается в этом году, таких как «Женитьба Бальзаминова», «Снегурочка. Не сказка» и др.

Также многие российские театры, среди которых Театр кукол им. С.В. Образцова, Александринский театр, Большой театр, Театр «Сатирикон» им. Райкина, Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова, МХТ им. Чехова и др., провели гастроли в Узбекистане, Абхазии, Беларуси, Сербии, Казахстане и Киргизии.

Напомним, Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему России. План включает в себя две масштабные программы – «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы — Россия» (гастроли национальных коллективов).

Программа «Большие гастроли» проводится с 2014 года по 6 направлениям, а зарубежное направление программы включает в себя выступления ведущих театров в странах ближнего зарубежья и гастроли русских зарубежных театров в России.