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Оглашен приговор по делу о хищении миллионов у Театра Романа Виктюка

Директора билетного оператора оштрафовали на 300 тысяч рублей за хищение у Театра Виктюка

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Районный суд города Москвы огласил приговор по делу о хищении у Театра Романа Виктюка более 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Как рассказали в пресс-службе судов, 20 декабря 2023 года приговором Преображенского районного суда города Москвы директор билетного оператора ООО «Единое поле» Антон Марченков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения средств.

Его оштрафовали на 300 000 рублей.

Накануне артистка МХТ имени А.П. Чехова Мария Зорина перевела мошенникам почти 20 млн рублей.

Она осознала, что сдала жертвой мошенников только после того, как лишилась квартиры, машины и всех накоплений. Артистка уже обратилась в полицию, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала заявление в МВД на рэпера и блогера Пашу Техника.

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