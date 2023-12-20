Прилучный продолжит спасать души в заключительном сезоне «Предпоследней инстанции»

Актер Павел Прилучный продолжит спасать души в финальном сезоне комедийного сериала Okko «Предпоследняя инстанция». О выходе заключительного сезона сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Премьера состоится в первый день нового 2024 года, 1 января.

По сюжету с момента событий второго сезона прошел ровно год, и Максим (Прилучный) передал руководство Управлением по распределению душ (УПРД) Валентине Петровне (Ирина Розанова), чтобы сосредоточиться на семье: у них с Людой (Дарья Мельникова) родился сын и они играют свадьбу. Однако в торжество вмешиваются Люцифер с архангелом Гавриилом и рассказывают о грозящей Земле катастрофе.

«Друзья, апокалипсис отменятся! Мой герой, Максим Маврин, постарался и спас мир. Поэтому радостно встречаем Новый год и смотрим новый сезон «Предпоследней инстанции» в Okko. По-моему, у нас получился отличный сериал, не только смешной и ироничный, но и с глубоким смыслом», — говорит Прилучный.

Режиссер-постановщик Ольга Акатьева отметила, что в финальном сезоне команда проекта старалась выдать максимум.

«Будем удивлять закрученным сюжетом и неожиданными сценарными поворотами. Зрителей ждет встреча с уже полюбившимися и новыми яркими героями в исполнении замечательных актеров», — сказала она.

В сериале также сыграли Федор Добронравов, Максим Лагашкин, Равшана Куркова, Сергей Новосад и Кузьма Сапрыкин.

Накануне стало известно, что в России официально покажут сериал «Зорро» от режиссера «Бумажного дома».

Ранее были названы лучшие кинопроекты года по мнению россиян.