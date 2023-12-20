Актер Никоненко раскритиковал награждение вернувшейся в РФ Орбакайте

Вручение певице Кристине Орбакайте наград на премии одного из модных телеканалов вызвало бурное обсуждение в обществе. Ситуацию, в частности, раскритиковал актер Сергей Никоненко, который считает, что уехавшая из РФ после начала СВО артистка могла обойтись и без статуэток.

«Очень плохо, что она получила награды! Уехали, и пускай там живут на здоровье, долго и счастливо. Россия и без них обойдется. Премии должны получать люди, которые живут и работают здесь, в России. Которые отчисляют средства для наших военных, ездят в зону СВО, выступают на передовой. Нормальные люди, патриоты, должны получать награды, а не эти!» — передает слова Никоненко «Московский комсомолец».

По мнению главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, организаторов премии следует проверить. Он возмутился, что Орбакайте, мать которой «называет нас рабами и холопами», а отчим «является иноагентом, который критикует СВО», присуждают какие-либо премии. Бородин назвал это неуважением к гражданскому обществу.

22 ноября 2023 года стало известно, что Кристину Орбакайте вернули на российское ТВ. Исполнительница опубликовала трейлер нового сезона сериала «Тест на беременность», который вышел 27 ноября на Первом канале. Исполнительница сыграла в нем роль главврача Нины Артамоновой.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте уедет в США до конца февраля.