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Владимир Стеклов об актере Хазанове: «Он достаточно конъюнктурен»

Владимир Стеклов назвал актера Хазанова неожиданным человеком

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Народный артист России Владимир Стеклов назвал лицемерным поступок художественного руководителя Московского театра эстрады Геннадия Хазанова, который в своем видеоролике на YouTube-канале назвал патриотизм «рабством», цитируя Льва Толстого. Об этом Стеклов высказался в беседе с интернет-изданием «Абзац».

По его словам, Хазанов и до этого мог совершать неожиданные поступки.

«Он всегда пытался почувствовать время, он достаточно конъюнктурен. Сложно сказать, почему в данный момент он себя так повел. Геннадий Викторович — человек неожиданный. Он может подарить корону российскому президенту, а потом рассказать о патриотическом рабстве», — сказал Стеклов.

По его мнению, поведение руководителя театра эстрады зависит от той повестки, которую он разделяет.

В марте артист уехал из России в Латвию. По словам ближайшего окружения актера, там он проходил лечение, однако подробности заболевания были неизвестны. В августе Хазанов опроверг домыслы о своей эмиграции из страны. Он добавил, что будет участвовать в постановках театра «Ленком» в новом сезоне.

Ранее Геннадий Хазанов поделился своими впечатлениями от посещения избирательного участка.

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