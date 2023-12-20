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В Москве состоялась премьера мюзикла «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так»

В Москве прошла премьера спектакля «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так»

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Пресс-служба мюзикла «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так»

В Москве состоялась премьера мюзикла «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так» продюсера Дмитрия Богачева. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе спектакля.

Действие спектакля разворачивается в вымышленном городе Семиозерске. Глава крупного предприятия заказывает театру Дома культуры поставить любимое шоу своей жены — мюзикл «MAMMA MIA!». Режиссер и артисты берутся за дело, однако у заказчика свои представления о прекрасном, поэтому он вносит множество правок в постановку. Раз за разом предлагая очередную абсурдную идею, он даже не представляет, во что в итоге выльются его пожелания.

В ролях — Павел Левкин, Юлия Чуракова, Анна Кармакова, Александр Матросов, Сергей Федюшкин, Никита Смольянинов, Александр Бабик.

Режиссер-постановщик — Анна Шевчук. Хореограф — Ирина Кашуба, а музыкальный руководитель — Артур Байдо. Художественное оформление создали сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Анастасия Федорова и художник по свету Александр Сиваев. Пьесу и тексты песен написал драматург и сценарист Сергей Плотов.

Команда Дмитрия Богачева также представляла в России такие спектакли, как Mamma Mia!, «Призрак Оперы», «Шахматы» и «Ничего не бойся, я с тобой».

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