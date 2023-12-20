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Сергей Дружко раскрыл изнанку шоу «Необъяснимо, но факт»

Телеведущий Дружко подстраивал под себя текст на шоу «Необъяснимо, но факт»

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druzhkos/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актер и телеведущий Сергей Дружко признался в шоу «ИЗОЛЕНТА live», что фразы из «Необъяснимо, но факт», которые он произносил в передаче с непроницаемым лицом, не были изначальной «фишкой» проекта.

Дружко рассказал, что старался изменять и подстраивать под себя текст на съемках «Необъяснимо, но факт». Артист отметил, что из-за «конвейерности» проекта многое «строчилось одной рукой», поэтому вводились правки прямо на площадке.

«Какие-то вещи просто я их не поправлял, я их оставлял. Но я же как артист должен их на себя надеть, оживить. И я понимал, что, наверное, нужно сделать это так. Оно получалось и потом вошло в народ, потому что сделал я это блестяще», — пояснил артист.

Дружко отметил, что в передаче была как импровизация, так и подготовленный текст – подводка и итог. Однако чаще приходилось импровизировать в моменты проведения различных экспериментов и встреч с героями программы.

В марте Дружко рассказал, что в начале 90-х отправился на заработки в Англию. Он отметил, что за рубежом было неплохо, однако он не смог бы там жить на постоянной основе. По словам артиста, ему неинтересно жить в другой стране.

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