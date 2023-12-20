В России официально покажут сериал «Зорро» от режиссера «Бумажного дома»

Телеканал ТВ-3 приобрел эксклюзивные права на показ сериала «Зорро» от режиссера Хавьера Кинтаса, известного по проекту «Бумажный дом» от Netflix. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Премьера шоу состоится на канале в январе 2024 года через неделю после выхода на цифровом сервисе Amazon Prime. Сюжет развернется в охваченной беспорядками Калифорнии 1834 года, где представителям коррумпированных властей противостоят местные жители. Юный Дон Диего де ла Вега оставляет учебу в Испании и приезжает в Лос-Анджелес, чтобы отомстить за своего отца. Он надевает маску Зорро и бросает вызов мексиканскому губернатору Педро Виктория.

Исполнительным продюсером картины выступил Джон Герц, который работал над всеми проектам о Зорро, включая фильм с Антонио Бандерасом в главной роли.

Главную роль в «Зорро» исполнил Мигель Бернардо — он же сыграл Гусмана Нуньеру Осуна в сериале «Элита» от Netlix. Кроме него в каст вошли: Пако Тоус и Чача Хуан, известные по сериалу «Бумажный дом», а также — Родольфо Санчо («Изабелла»), Луис Тосар («Ма Ма») и др.

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