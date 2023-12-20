Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России официально покажут сериал «Зорро» от режиссера «Бумажного дома»

Телеканал ТВ-3 приобрел права на показ испанского сериала «Зорро» от Prime Video

close
100%
Netflix

Телеканал ТВ-3 приобрел эксклюзивные права на показ сериала «Зорро» от режиссера Хавьера Кинтаса, известного по проекту «Бумажный дом» от Netflix. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Премьера шоу состоится на канале в январе 2024 года через неделю после выхода на цифровом сервисе Amazon Prime. Сюжет развернется в охваченной беспорядками Калифорнии 1834 года, где представителям коррумпированных властей противостоят местные жители. Юный Дон Диего де ла Вега оставляет учебу в Испании и приезжает в Лос-Анджелес, чтобы отомстить за своего отца. Он надевает маску Зорро и бросает вызов мексиканскому губернатору Педро Виктория.

Исполнительным продюсером картины выступил Джон Герц, который работал над всеми проектам о Зорро, включая фильм с Антонио Бандерасом в главной роли.

Главную роль в «Зорро» исполнил Мигель Бернардо — он же сыграл Гусмана Нуньеру Осуна в сериале «Элита» от Netlix. Кроме него в каст вошли: Пако Тоус и Чача Хуан, известные по сериалу «Бумажный дом», а также — Родольфо Санчо («Изабелла»), Луис Тосар («Ма Ма») и др.

Ранее сообщалось, что актер «Короля и Шута» сыграет заядлого геймера в триллере «Одна жизнь».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами