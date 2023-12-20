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Друг Градского рассказал, что композитор думал о браке Пугачевой с Галкиным

Писатель Додолев: Градский назвал брак Пугачевой с Галкиным* бизнес-союзом

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Журналист и писатель Евгений Додолев рассказал, что композитор Александр Градский думал о браке Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и Аллы Пугачевой. Его слова передает aif.ru.

«По словам Александра Борисовича, сначала Пугачеву обеспечивал Киркоров, потом Галкин. Точная цитата: «Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз», — передал слова мэтра писатель.

Додолев добавил, что Градский считал, что Примадонна живет, «как нормальная женщина — за счет своего мужика».

Кроме того, писатель рассказал, почему композитор не любил разговаривать о Пугачевой при жизни. По словам Додолева, Градский боялся затрагивать тему певицы в разговорах, так как любую критику в адрес артистки публика восприняла бы, как зависть композитора.

Недавно Додолев раскрыл сумму гонораров, которые певица Алла Пугачева получала в 90-е. Со ссылкой на слова Градского писатель заявил, что певица зарабатывала по $100 тыс. на корпоративах.

Близкий друг Александра Градского Додолев записывал с ним интервью до весны 2020-го, планируя, что в 2024 году к 75-летию композитора выйдет новая книга о нем. Весной 2020 года у них с Градским зашел разговор о Пугачевой.

Ранее адвокат ответила на слухи о лишении Федосеевой-Шукшиной квартиры в Финляндии.

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