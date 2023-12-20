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Звезда «Женского стендапа» о работе с детьми: «Бухали как не в себя»

Юмористка Щербакова заявила, что употребляла много алкоголя на работе с детьми

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varjauletela/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участница шоу «Женский стендап» Варвара Щербакова призналась в шоу «Женский форум», что употребляла много спиртного во время работы с детьми.

Щербакова призналась, что у нее большой опыт работы в детских центрах и лагерях.

«Мы там бухали как не в себя вообще», — вспомнила юмористка.

Щербакова отметила, что курьезы с алкоголем случались не только у вожатых. Он рассказала, что ее коллега однажды забрала у 12-летней девочки бутылку вина. Комикесса уточнила, что против того, чтобы ребенок употреблял спиртное или курил сигареты до совершеннолетия.

Варвара Щербакова начала свою юмористическую карьеру, участвую в КВН. Она возглавляла команды «Женская сборная Хабаровского края» и «Лионель Месси». В 2014-м артистка приняла участие в «Comedy Баттл» вместе с подругой Валерией Виноградовой. Их дуэт назывался «Варя и Лера». В 2020-м комикесса стала участницей проекта «Женский стендап».

В марте 2023 года Варвара Щербакова призналась, что часто сталкивается с хейтом со стороны мужчин в социальных сетях.

Ранее Бузова разделась на сцене.

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