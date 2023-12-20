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«Яндекс Афиша» поможет популяризировать классическое искусство

«Яндекс Афиша» инвестирует в развитие Дягилевского фестиваля

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Пресс-служба «Яндекс Афиши»

«Яндекс Афиша» запустит трехлетнюю программу сотрудничества с международным Дягилевским фестивалем, в рамках которого сервис поможет проекту развиваться, а также выступит эксклюзивным билетным оператором фестиваля, сообщает пресс-служба компании.

Подписчикам «Яндекс Плюса» предложат специальные условия, включая доступ к закрытым предпродажам билетов. Также партнерство «Яндекс Афиши» с проектом поможет популяризировать классическое искусство.

«Мы видим, что внимание к русскому классическому искусству остается стабильно высоким. Люди готовы много часов стоять в очередях, чтобы попасть на выставки Поленова и Серова, или за билетами на «Щелкунчик», в котором звучит знакомая с детства музыка Чайковского», - отметил директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

Он добавил, что многие россияне путешествуют по стране, узнавая о новых самобытных фестивалях.

«Самый популярный из них — Дягилевский, который благодаря художественному руководителю фестиваля Теодору Курентзису стал по-настоящему модным и востребованным культурным событием в стране. По данным «Яндекс Афиши», 80% билетов на фестиваль покупают уже на этапе предпродажи в первые два-три дня и так каждый год», - сказал Мазавришвили.

Дягилевский фестиваль проходит в Перми более 20 лет. По данным «Яндекс Афиши», более половины посетителей – жители Перми, 22% — москвичи, а 7% приезжают из Санкт-Петербурга.

Ежегодно фестиваль посещают около 30 тыс. человек. Зимний фестиваль «Дягилев+» пройдет с 24 по 27 декабря.

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