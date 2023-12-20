Российский блогер рассказал, сколько стоит жизнь во Франции

Блогер Саша Теслонд (настоящее имя — Александр Попов) рассказал, сколько ежемесячно тратил в Париже. Этим тиктокер поделился с проектом «Пушка».

«Уровень чуть-чуть выше среднего в Париже стоит 600-700 тыс. рублей в месяц», — признался блогер.

Теслонд добавил, что во Франции довольно дорогая аренда, поэтому много денег уходило на оплату жилья. Кроме того, тиктокер не экономил за границей — он регулярно ходил в рестораны и на концерты в Париже.

В 2022 году Попов уехал во Францию ради обучения в университете. Блогер признался, что высшее образование обошлось ему в 700 тыс. рублей. Примерно через год Теслонд вернулся в Москву. До этого он отмечал, что ему трудно жить за границей, так как приходится жить на два дома — в России и в Париже. Тиктокер заявлял, что подобный образ жизнь сильно изнурял его.

Блогер Саша Теслонд родился в 2004 году в Калининграде. С 2021 года тиктокер встречается с блогершей Лизой Барашек, а 14 сентября 2023 пара узаконила свои отношения.

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