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В России снимут сериал о группе «Комбинация»

«Ъ»: в России снимут сериал о поп-группе «Комбинация»

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В России снимут сериал о знаменитой позднесоветской и постсоветской поп-группе «Комбинация». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, видеосервис Wink снимет восьмисерийный байопик этой группы. Экранизировать историю «Комбинации» в партнерстве с «НМГ Студией» будет кинокомпания «Лунапарк», которая сняла сериал про рок-группу «Король и Шут».

Звезд «Комбинации» Алену Апину и Татьяну Иванову сыграют Анастасия Уколова («Молодежка») и Елизавета Базыкина («Надвое», «Слово пацана»). Павел Прилучный («Мажор», «Девятаев») исполнит роль супруга Апиной, влиятельного продюсера Александра Иратова.

До этого режиссер Жора Крыжовников сообщил, когда выйдет финальный эпизод сериала «Слово пацана».

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Вован и Лексус снимут сериал о себе.

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