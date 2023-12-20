Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском в новогоднем кино

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием «Я тебя люблю — Je t'aime». Как пишет РБК, в этом фильме они исполнят свои песни на французском языке в аранжировках, соответствующих стилю французской эстрады 1960-1970-х годов.

Фильм будет атмосферным: черно-белая картинка, винтажные костюмы и разноплановые декорации.

Картина представляет собой своеобразную фантазию о том, что было бы, если бы наши любимые исполнители и знакомые нам с детства киногерои заговорили и спели на французском языке в романтичном стиле. Будут показаны пародии на сцены из популярных советских фильмов: «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», »Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, Или с легким паром!».

В фильме главные роли в этих сценах исполнят Михаил Тройник, Елизавета Боярская, Анна Михалкова, Петр Федоров, Анна Чиповская, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Юрий Чурсин, Максим Матвеев, Марина Александрова, Риналь Мухаметов, Антон Васильев, Алексей Золотовицкий и Александр Робак. В роли «проводника в мир музыкальных кинофантазий» выступит Фантомас, чье лицо скрыто под синей маской, его сыграет Сергей Бурунов.

Фильм «Я тебя люблю — Je t'aime» произведен под руководством продюсеров Игоря Мишина, директора онлайн-кинотеатра Kion, и Ангелины Ашман, которая также спродюсировала телеспектакль-утренник «Происшествие в стране Мульти-Пульти» в предыдущий Новый год. Важно отметить, что ранее запланированный проект с участием Ивана Урганта, Сергея Бурунова, Данилы Козловского, Александра Петрова и других артистов должен был быть выпущен на платформе Kion 31 декабря, но без объяснения причин был снят перед премьерой.

До этого Ургант отреагировал на увольнение профессора МГИМО после лекции с ним.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.