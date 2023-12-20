Никита Михалков рассказал об ударе Олега Меньшикова

Режиссер Никита Михалков заявил, что актер Олег Меньшиков нанес ему удар. Об этом он рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец, опубликованном в ее YouTube-канале.

Постановщик вспомнил, как в 2007 году работал над фильмом «12». Меньшиков должен был сыграть главную роль в картине, однако за два дня до начала съемок он отказался от участия в них. В итоге роль получил актер Сергей Маковецкий.

По словам режиссера, он болезненно отнесся к поступку Меньшикова.

«Нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был удар серьезный», — сказал Михалков.

Впоследствии режиссер и актер встретились на съемках ленты «Утомленные солнцем». Как указал Михалков, во время съемочного процесса

Меньшиков повел себя некрасиво. Он рассказал, что актер покинул проект, не закончив работу. Режиссер заявил, что этот поступок «профессионально оскорбил» его.

Ранее Никита Михалков объяснил, почему считает эмигрировавшего актера Анатолия Белого (признан в РФ иностранным агентом) предателем.