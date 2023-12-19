Александр Ревва раскрыл секрет уверенности в себе, но Павел Воля не оценил

Комик Александр Ревва поделился на «Шоу Воли» секретом по поиску уверенности в себе. Выпуск опубликован на Rutube.

«Утром просыпаетесь, чистите зубы и прямо в зеркало говорите: «А ты хорош!», «Ты молодец!», «Ты крутой!». По пять-шесть комплиментов. Вы не представляете, что будет через месяц», — заявил Ревва.

Однако практику комика не оценил ведущий Павел Воля. Он прокомментировал ее фразой: «Меня Ляйсан сдаст в дурик точно».

Ляйсан Утяшева замужем за Павлом Волей с 2012 года, артист сделал предложение спортсменке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: 9-летний сын Роберт и 7-летняя дочь София. Однажды телеведущая призналась, что могла бы иметь больше детей от комика, если бы тот был более решительным.

Недавно Утяшева пошутила про измены Павла Воли. Она заявила, что Павел Воля изменяет ей с картофельным пюре.

«Я даже не берусь его готовить, потому что всегда будет не так — много комочков. Про него надо снять фильм «Павел и пюре», — посетовала Утяшева.

Ранее Хилькевич подарила 8-летней дочери Арианне BMW.