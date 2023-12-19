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Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры в Хельсинки

News.ru: актрису Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Финляндии

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Игорь Агеенко/РИА Новости

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась права на владение своей квартирой в финском Хельсинки. Об этом News.ru сообщила дочь артистки Ольга.

«В связи с банкротством квартира, находящаяся у вас в управлении, передана в конкурсную массу и вы больше не имеете права проживать в ней или сдавать квартиру без договора с конкурсным управляющим», — говорится в уведомлении, которое Ольга показала журналистам.

Речь идет о банкротстве компании Asunto Oy Punkaharjun. Суд признал, что предприятие не способно расплатиться по кредитам, в декабре 2023 года. Именно эта компания владела домом, в котором находилась квартира Федосеевой-Шукшиной.

Теперь актрисе нужно уведомить нового управляющего имуществом о своем намерении забрать вещи из квартиры. Это нужно сделать до 28 февраля 2024-го, иначе находящееся в жилище имущество принудительно утилизируют.

Кроме того, артистку обязали оплатить задолженность по коммуналке.

До этого Лидия Федосеева-Шукшина объяснила свой переезд в Новую Москву.

Ранее Бари Алибасов рассказал о жизни бывшей жены после новостей о выселении.

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