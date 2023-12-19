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Автор книги «Слово пацана» объяснил популярность слова «чушпан»

Автор «Слова пацана» Гараев сравнил казанский феномен со страшным Хогвартсом

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garaevrobert/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналист Роберт Гараев и автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» признался, что предсказывал популярность слова «чушпан» еще до выхода сериала. Об этом писатель рассказал в беседе с Forbes.

«Мир казанского феномена — это Хогвартс. Он, может быть, страшный, но в нем есть набор определенных практик, свод четких правил, которые были большинству людей совершенно незнакомы. Но, как только человек начал смотреть этот фильм или читать мою книгу, ему становится ясно, что все герои, целый мир улицы живет по этим правилам — за этим интересно наблюдать», — добавил Гараев.

Автор пояснил, что мир сериала «Слово пацана» можно сравнить с «абсолютно страшным» Хогвартсом.

«Но, кстати, «Гарри Поттер» к концу тоже становится не очень-то сказочным, просто там остаются симпатичные герои. А в «Слове пацана» нет героя, на месте которого хочется оказаться», — отметил он.

Недавно писатель Гараев рассказал о жизни с отцом-предпринимателем после выхода из банды. Он признался, что ему пришлось переехать в другой район города. При этом, отметил писатель, новая жизнь казалась ему более интересной, чем та, что была в группировке.

Ранее стало известно, что восьмой эпизод сериала «Слово пацана» выйдет 21 декабря.

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