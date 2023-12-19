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Врач назвала возможную причину смерти «Пухляша» из Little Big

Врач Маршинцева: лишний вес спровоцировал проблемы со здоровьем «Пухляша»

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@dimakrasilove/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Лишний вес мог спровоцировать сердечную недостаточность, которая предварительно стала причиной смерти танцора и шоумена Дмитрия «Пухляша» Красилова, рассказала в беседе с интернет-изданием «Абзац» врач-кардиолог Юлия Маршинцева. При росте 160 см 29-летний танцор весил 120 кг.

«Прямая связь между ожирением и заболеваниями сердца есть. Индекс массы тела (ИМТ) Дмитрия — 46. Это ожирение самой высокой степени. Норма — до 26, то есть у него в два раза было больше. Конечно, это не могло не привести к заболеваниям. Не только сердечным, но и другим. Мог быть и диабет, и проблемы с коленными суставами, учитывая такой вес, тем более он был достаточно активным», — пояснила врач.

По ее словам, люди с высоким ИМТ могут чаще сталкиваться с высоким давлением, у них также может появиться гипертрофия миокарда левого желудочка, которая провоцирует низкий сердечный выброс.

Танцора, известного по шоу «Танцы на ТНТ» и клипам Little Big, нашли в своей квартире в Москве 18 декабря. По предварительным данным, в 29 лет у него случился сердечный приступ. Друзья и коллеги артиста рассказали, что он жаловался на здоровье и знал, что «долго не проживет».

Ранее стало известно о наследстве «Пухляша» из Little Big.

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