Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пригожин назвал миллион долларов оптимальным призовым фондом «Интервидения»

Пригожин: призовой фонд «Интервидения» в $1 млн привлечет внимание всего мира

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Если участникам музыкального конкурса «Интервидение» предложат призовой фонд в размере одного миллиона долларов, то это привлечет внимание всего мира, считает продюсер Иосиф Пригожин. Он призвал не ограничиваться певцами из стран БРИКС и предоставить право на участие в конкурсе всем желающим.

«Мы хотим показать всему миру, что мы являемся важной частью цивилизации. Технология должна быть следующая: хороший призовой фонд в размере одного миллиона долларов. Второе место – 500 тысяч долларов, третье место – 250 тысяч долларов», – заявил он в беседе с НСН.

По мнению Пригожина, так «Интервидение» превзойдет «Евровидение», победителям которого дарят статуэтки. Благодаря этому конкурс соберет участников со всего мира, убежден продюсер.

«Люди со всего мира сами поедут к нам, никто не будет спрашивать свою власть, американцы не будут у Байдена спрашивать разрешения, им будет наплевать на санкции», – утверждает Пригожин.

Также он призвал не ограничиваться Москвой, а проводить конкурс и в других городах, назвав в качестве примера Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что «Интервидение» в России впервые пройдет в 2024 году. Правила конкурса определят специалисты совместно со странами-партнерами.

Ранее дочь Пригожина рассказала о работе таксисткой и пожаловалась на низкую зарплату.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами