Пригожин назвал миллион долларов оптимальным призовым фондом «Интервидения»

Если участникам музыкального конкурса «Интервидение» предложат призовой фонд в размере одного миллиона долларов, то это привлечет внимание всего мира, считает продюсер Иосиф Пригожин. Он призвал не ограничиваться певцами из стран БРИКС и предоставить право на участие в конкурсе всем желающим.

«Мы хотим показать всему миру, что мы являемся важной частью цивилизации. Технология должна быть следующая: хороший призовой фонд в размере одного миллиона долларов. Второе место – 500 тысяч долларов, третье место – 250 тысяч долларов», – заявил он в беседе с НСН.

По мнению Пригожина, так «Интервидение» превзойдет «Евровидение», победителям которого дарят статуэтки. Благодаря этому конкурс соберет участников со всего мира, убежден продюсер.

«Люди со всего мира сами поедут к нам, никто не будет спрашивать свою власть, американцы не будут у Байдена спрашивать разрешения, им будет наплевать на санкции», – утверждает Пригожин.

Также он призвал не ограничиваться Москвой, а проводить конкурс и в других городах, назвав в качестве примера Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что «Интервидение» в России впервые пройдет в 2024 году. Правила конкурса определят специалисты совместно со странами-партнерами.

Ранее дочь Пригожина рассказала о работе таксисткой и пожаловалась на низкую зарплату.