Адвокат объяснил, можно ли россиянам читать книги Акунина после признания писателя террористом

Эксперт в правовых вопросах экстремизма адвокат Дмитрий Аграновский в разговоре с ТАСС заверил, что на данный момент чтение и хранение книг Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) не может преследоваться по закону.

«Для запрета какой-либо литературы в России необходимо внесение ее в список экстремистской, а причисление автора к экстремистам и террористам — это отдельный вопрос. Таким образом, в случае с Акуниным нет никаких ограничений в чтении и хранении его произведений», — пояснил Аграновский.

При этом адвокат уточнил, что распространение и покупка произведений автора может караться по нескольким статьям, так как эти действия могут быть рассмотрены как спонсирование террориста. Аграновский не мог вспомнить случаев в своей практике, когда людей бы преследовали за хранение или изучение запрещенной литературы.

«А вот за финансирование терроризма возбуждается значительное число дел, это работающая норма уголовного закона», — резюмировал правозащитник.

Писатель Борис Акунин был ранее признан в России террористом и экстремистом. Кроме того, в отношении него завели уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, его собираются объявить в розыск. Крупнейшие российские книжные магазины прекратили продавать его произведения.

Ранее стало известно, что все тиражи книг Акунина изымут из издательства в Москве.