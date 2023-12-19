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В московском театре отменили спектакли по книгам Акунина после включения в перечень террористов

В МГТ отменили постановку по произведению Акунина «Приключение Фандорина»

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Владимир Песня/РИА Новости

Московский Губернский театр отменил спектакль «Приключение Фандорина» после включения писателя Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в перечень террористов. Об этом пишет ТАСС.

МГТ отменил все зимние и весенние показы постановки по мотивам книг Акунина, релиз спектакля состоялся в 2017 году. При этом в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) заявили, что изучают юридические моменты, связанные с этим вопросом.

18 декабря главное следственное управление СК Российской Федерации возбудило уголовное дело против писателя Бориса Акунина по нескольким статьям. Следствие планирует объявить писателя в розыск.

18 декабря стало известно, что Акунин был внесен в реестр экстремистов и террористов. Эта информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

15 декабря писатель попрощался с российскими читателями. Это произошло после сообщений о том, что его книги сняли с продажи на территории России.

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