Шоу «Аватар» покинул очередной конкурсант

Певица Лариса Долина скрывалась под виртуальной маской Мухи-Цокотухи на шоу «Аватар».

«Вы столько лет меня знаете. Узнать меня было не очень сложно. Я честно пыталась вас запутать. Муха-Цокотуха мне понравилась тем, что она сверкающая, золотая и красивая. Я тоже люблю золото, но не как украшения, а просто как предмет любования», — призналась Долина.

В рамках шоу Муха-Цокотуха спела хит Coolio «Gangsta's Paradise». Члены жюри — Тимур Батрутдинов, Марк Тишман, Ида Галич, Ирина Понаровская и Сергей Лазарев — сначала попытались угадать личность другой конкурсантки — Василисы Прекрасной, — но не угадали.

После этого жюри дружно выдвинуло мнение, что под аватаром Мухи-Цокотухи скрывается Долина. При этом Батрутдинов и вовсе признался, что во втором выпуске программы судьи приняли голос певицы за мужской.

«Низкий поклон вам за ваш талант, за то, что так экспериментируете. С вами никто не сравнится. Мы три передачи подряд называли только ваше имя, потому что так можете только вы», — заявил Лазарев.

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