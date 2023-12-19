В онлайн-кинотеатре KION 28 декабря состоится премьера музыкальной кинофантазии «Я тебя люблю — Je t'aime». Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба стриминга.

Авторы шоу решили представить, что было бы, если бы популярные российские исполнители, а с ними и знакомые телезрителю киногерои, заговорили на французском и запели в стиле французской эстрады 60-70-х.

В кинофантазии по-французски заговорят персонажи фильмов «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Главные роли в пародиях исполнят популярные российские артисты кино: Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Петр Федоров, Анна Чиповская, Ирина Старшенбаум, Юрий Чурсин, Марина Александрова, Риналь Мухаметов, Михаил Тройник, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Александр Робак, Антон Васильев, Алексей Золотовицкий. Каждый из них найдет свой собственный способ сказать «Je t'aime» («Я люблю тебя»).

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль, IOWA и Александр Ревва исполнят свои песни на французском языке и в аранжировках французской ретро-эстрады.

В фильме появится и Фантомас в исполнении Сергея Бурунова — он представит пародию на одного из самых популярных французских киногероев, скрывающего свое лицо под синей маской и в этом фильме объединяющего советскую киноклассику, французскую новую волну и популярную российскую эстраду.

Продюсерами проекта стали Игорь Мишин и Ангелина Ашман.

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