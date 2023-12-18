Названа предварительная причина смерти «Пухляша» из клипа Little Big

Танцор, актер и участник шоу «Танцы» на ТНТ Дмитрий Красилов, ставший известным после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno, мог умереть от сердечной недостаточности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, по предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

До этого стало известно, что бывший танцор музыкального коллектива Little Big, шоумен и актер Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш», умер в возрасте 29 лет.

Как отмечает 112, тело Красилова обнаружили в его квартире без признаков жизни. Предварительно, Красилов скончался из-за болезни сердца. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

По данным издания, артисту стало плохо 17 декабря вечером. 18 декабря к нему приехал работодатель, но дверь никто не открывал. Ее выломали сотрудники МЧС.

В 2017 году Красилов появился на проекте «Танцы на ТНТ». Он получил известность после съемок в клипе группы LittleBig Uno. С этой песней коллектив представлял Россию на «Евровидении» в 2020 году.

Ранее умер режиссер Отар Иоселиани.